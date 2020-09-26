新冠肺炎疫情至今仍在全球延燒，台灣則是「超前部屬」及時抑制情況惡化，是當今少數的安全之地，也因此獲得世界各國注意，其實除了對抗疫情之外，台灣醫療各科別都相當健全，來自深圳的YouTuber「焦慮主婦Lia」，婚後不但搬來台灣定居，更在台生子，她在影片中坦言，台灣醫療好到讓她「超級不適應」，立刻引發熱議，該影片也登上發燒排行。

Lia的最新影片，以〈大陸人在台灣生小孩是什麼感受？〉為題，分享在台生子的經驗，她嫁給台籍老公並懷孕後，才搬來台灣，而老公堅持要她在台灣生孩子，起初她因為覺得在深圳住得很習慣，不太情願，但來台後徹底改觀，慶幸還好聽了老公的提議，「別的不說吧，光是生孩子這件事，我就得豎起大拇指啊！」。

Lia表示，她在台灣生產是全自費，因為台灣健保規定，產婦要有依親居留證並在台定居半年才可，她到產前都來不及，但有依親居留證仍可到衛生局申請「孕期檢查補助」，補助包含10次普通產檢、1次乙型鏈球菌及2次衛教指導服務，讓她感到非常安心及貼心。

除此之外，Lia表示在同一家醫院就醫，不論醫生資歷多寡，掛號費都一樣，熱門程度只影響掛號難易度，而她第一次產檢時，對於家人、老公能夠陪同，這在對岸是不允許的，而做超音波也不用跑到專門的部門，可一條龍做完檢查後聽取報告，相當便利。

Lia提到，本以為只有急診才是24小時制，沒想到台灣醫院部分科別也是，選擇剖腹產的孕婦還能事先預訂生產時間，且台灣的護理人員態度都很親切，總是耐心解決患者跟家屬的問題，讓她激動到想包紅包給醫護，是老公阻止才作罷，而在台產子給Lia最大的感想是「很有尊嚴」，在她心裡是No.1。

大陸人在台灣生小孩是什麼感受？！陸配超級不適應！台灣就是南波灣！

(中時新聞網)