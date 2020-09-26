吳釗燮與美不建交 喜樂島：好像當小三地位比較高。（本報資料照/劉宗龍攝）

外交部長吳釗燮日前對美國公共電台表示，「會持續強化雙邊經貿政治與安全關係，但目前不尋求建立全面外交關係」等言論；喜樂島聯盟發言人施正鋒今要吳釗燮下台，並痛批，「好像當小三地位比較高的意思」。

施正鋒今指出，「自宮阿諛上國的外交部長，可以下台了」；不管稱為國家地位、國格、還是法理上的主權獨立，基本上就是一個國家在國際上存在的正當性，也就是被國際社會接受的程度，一般不外加入聯合國、或是大國的承認。

他說，因為中國是敵國，在安理會一定會否決台灣加入聯合國，更不可能承認台灣，因此，剩下來的途徑就是爭取美國的承認，也就是建交。

他指出，民進黨政府採取維持現狀的國家定位，既不想辦法要加入聯合國，又說「不尋求」跟美國建交，說什麼「實質伙伴更顯重要」；時空錯亂，儼然回到蔣經國末期強調實質經貿關係就好的「彈性外交」，聽起來又有幾分馬英九的「外交休兵」。

他說，那麼，蔡英文是否應該頒先知的獎給馬英九？想來想去，「原來，我們不知道什麼時候已經淪為人家的屬地，當然沒有必要建交，好像當小三地位比較高的意思」。

他認為，自己要選擇屈從也罷，不說話又不會死，竟然還敲鑼打鼓、昭告天下，彷彿是在跟中國交心、討好、求饒。

他表示，對於台灣的國家安全，外交承認的重要性不下於軍事國防的準備，這是國際關係的常識，外交部長竟然主張自廢武功，下台吧！

(中時 )