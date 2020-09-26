新北市板橋警分局警員王閔南過濾無名屍系統，研判同年在金山發現的無名女屍就是黃女，經家屬DNA比對進一步確認身分，讓黃女可以在中秋節前與家人團聚。（板橋警分局提供）

新北市板橋警分局警員王閔南過濾無名屍系統，研判同年在金山發現的無名女屍就是黃女，經家屬DNA比對進一步確認身分，讓黃女可以在中秋節前與家人團聚。（板橋警分局提供）

30歲黃姓女子疑受憂鬱症所苦，15年前在租屋處留下一封信提及「我要離開了！」隨即音訊全無，新北市板橋警分局警員王閔南過濾無名屍系統，研判同年在金山發現的無名女屍就是黃女，經家屬DNA比對進一步確認身分，讓黃女可以在中秋節前與家人團聚。

據悉，黃女於23歲時離婚、育有1子，也因此罹患憂鬱症，2006年她在出屋處留下一封信給父親，信中提及，「我要離開了！希望父母、兄長及弟弟一切安好！」父親立刻報警協尋失聯的女兒始終未果。

警員王閔南經由過濾清查法務部無名屍查詢系統，發現同年8月26日在金山金青沙灘左側60公尺海域發現的無名女屍，身體特徵與黃女相符，再進一步透過戶役政資料比對聯繫黃女家屬，進一步進行DNA（去氧核醣核酸）比對，最終確認身分。

王閔南調查後感受到黃家家境困難，大哥長期在家養病，弟擔任保全，母親疾病纏身走路需人攙扶，在經濟考量下根本無能力辦理後事，遂轉介給善願愛心協會無償至金山公墓起掘開挖並提供全套免費殮葬服務。

善願愛心協會會長郭志祥表示，提供弱勢無名女屍免費開挖、無償殮葬服務及致贈慰問金只是略盡社會責任，最主要還是在板橋分局員警辛苦比對才能讓事件圓滿。

板橋警分局呼籲，「生要見人、死要見屍」常是失蹤者家屬最大的心願，若家裡親人失蹤已久，警方可採集DNA（去氧核糖核酸）送至法醫研究所，比對歷年來無家屬指認的無名屍案件，替失蹤人口家屬開啟另一扇協尋之窗，失蹤家屬可前往板橋分局採驗，或至法醫研究所，只採口腔棉棒3枝，完全免費。

另外警方也提供幾項措施預防長者走失，像是善用免費資源「愛的手鍊」及申請「指紋建檔」，透過民間與警察合力，有效減少走失風險，另外也鼓勵「身分證更新」，有助於進行人臉辨識比對，縮短走失者與家屬重聚所需的時間，也呼籲一般民眾若在路上發現走失老者，可用協尋口訣「問、撥、陪、送」，一起把握黃金24小時，讓迷途長輩早日找到回家的路。

(中時 )