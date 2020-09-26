工研院首度舉辦「數位公益兒童科技學習營」，上千名學生一起線上直擊工研院科技研發秘密基地。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院將1.5公尺社交防疫距離，帶來遠距零接觸的「1.5公尺經濟」，導入社會公益服務，日前首度舉辦「數位公益兒童科技學習營」，讓全台從北到南及金門等11所國中小學上千學生，一同零距離直擊工研院科技研發秘密基地。

金門縣賢庵國小校長楊肅健指出，透過數位直播方式，學生們能方便地、親眼看到工研院這個科技研發基地，各項非常貼近時事的防疫科技介紹，也擴大學生對生活科技的了解，是非常難得且珍貴的經驗。

工研院社會公益委員會主委劉佳明表示，首次將兒童科技營從實體課程轉化為數位直播，報名學校能以webex線上會議系統與研究員即時視訊互動外，也同時開放Fb直播，讓更多學生認識工研院的防疫科技。

活動邀請研究員與學生們分享科學原理及研發故事，如「直擊抗疫隱形功臣」，介紹工研院加入口罩國家隊，製造口罩機台的小故事，運用AI人工智慧的「體溫偵測速通關」，能讓量體溫更加快速方便。

工研院新創公司創淨科技，介紹「勤洗手消毒環境一把罩」，運用電化學原理製作高活性氧抗菌液，不僅環保、無毒，也能降低對皮膚的刺激。透過「及早發現病毒不輕忽」課程，為學生介紹常見的病毒種類、篩檢原理，體驗科技在防疫作戰中的重要性。

活動同時安排連線直擊工研院各項跨領域研發成果及國際獎項，包括無人機、行動輔助機器人、智慧關懷居家管理等，讓學生們大呼驚奇。

劉佳明指出，兒童科技營隊結束後，課程也會上架在「ITRI College＋工研院知識訂閱平台」，持續推廣防疫科普知識，期透過線上分享，讓更多學童生透過數位學習一探工研院的科技奧秘。

(中時 )