越南日前發生一起正宮與小三當街扭打事件，但路人看不下去的是，當時人在場的偷吃人夫，竟然幫助小三「鎖喉正宮」， 讓一旁的女子看不下去，衝上去教訓負心漢，影片傳開網友大讚見義勇為的女子有正義感。

正宮、小三當街爆打！負心漢鎖喉正宮 惹怒正義女反擊。

據越南媒體《daidoanket》報導，這起人夫偷吃引起的正宮與小三當街爆打事件，發生在河內的15日。正宮目睹丈夫與小三同車，一氣之下把人抓下來，試圖將小三的露背衣撕毀難堪，沒想到丈夫為了保護小三，居然狂揍正宮，還鎖喉。

此時，一名穿灰色衣服的女子看不下去，加入戰局一邊試圖分開雙方，一邊用腳狠踹負心漢的下體與巴頭，周遭人見狀將他們團團包圍，再趁亂拉開、打掉負心漢的手，負心漢緊抓住正宮不放，直到警方來才鬆手，結束這場鬧劇。

影片上傳至網站後引起熱議，網友狂讚出手相助的女子很正義，事後正義女子也被起底，原來她曾是國家青年隊的武術運動成員，目前經營一間烤肉店，店裡生意也因她的見義勇為爆紅，許多人都想去朝聖。

正義女對媒體表示，當時看到情況很危急，覺得不出手正宮可能有生命危險，她認為，男方當時應該趕快把其中一人帶走，而不是讓2女打起來。

(中時新聞網)