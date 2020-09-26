新冠疫情持續於東南亞各國肆虐，基因檢測廠金萬林（6645）宣佈與馬來西亞麻六甲MNC公司（MNC GLOBAL SDN BHD）簽約合作，將於東南亞各國設立邊境防疫核酸(PCR)檢測站；近期分階段陸續於各機場建置核酸檢測系統軟硬體設備、檢測試劑及派員進行檢驗與出具報告等，年度開口合約為2000萬人次。

金萬林表示，公衛危機帶來檢測業產值遽增。據調研機構統計顯示，以防堵疫情與維持社會半正常運作的需求下，全球2020年新冠肺炎檢測產值220億美元，2021年更大幅倍增達585億美元(1.8兆台幣)；若把未來「國際出入境檢測」及「疫苗接種前後的檢測」納入估算則規模更為可觀。市場預期，無論全球核酸檢測 (PCR)供給如何擴大，至2021上半年前都呈現供不應求的狀態。

金萬林自主研發之PCR新冠檢測試劑已通過CE、EUA及TFDA之認證；整合系統提供全自動比對系統，約2.5小時即可出具E化檢測結果報告，增加核酸檢測嚴謹度。適用於邊境防疫，可正確且快速的對入境旅客進行現場檢測並出具個人化報告。

金萬林指出，麻六甲MNC公司為馬來西亞大型建設集團NITIZI CONSRUCTION SDN BHD旗下子公司，經營一般貿易及承包政府專案。這次以整廠輸出委託經營模式，由金萬林於MNC指定的東南亞機場建置邊境防疫檢測站，針對入境該國旅客進行收費之核酸檢測；預計10月先於馬爾地夫之馬列機場設置第一個機場檢測系統，依規劃接續於第四季前啟動馬來西亞防疫檢測站。

(工商 )