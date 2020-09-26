陳柏惟酸朱羨慕侯能當首長 侯友宜：把市政做好最重要 13:392020/09/26 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今出席宏匯廣場開幕記者會。（新北市經發局提供／許哲瑗新北傳真）） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣基進立委陳柏惟一席「中國巨嬰黨」說，與前新北市長朱立倫頻頻交鋒，陳柏惟更批朱立倫一定很嫉妒新北市長侯友宜現在能當首長；對此侯友宜今受訪表示，謝謝大家關心，他還是以新北市建設、未來的願景為主，「希望大家在新北市的市政給予支持和指導，這才是我最重要面對的課題。」 (中時 ) #侯友宜 #陳柏惟 #新北市 #朱立倫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新聞早班車》五角大廈認台灣安全是美重大利益 07:132020/09/26 政治 北市酸「平常就知昨天才抓」 侯友宜：做好該做的事 15:232020/09/25 政治 綠營民代逼表態選總統 侯友宜：拚市政 16:082020/09/24 政治 昆凌曬美照秒刪 被抓包抄襲「周杰倫前女友」侯佩岑尷尬死 10:072020/09/26 娛樂 查未立案社福機構 侯友宜：絕不手軟 12:102020/09/25 生活 江啟臣：明年中秋烤肉要小心 可能烤到有瘦肉精的 19:242020/09/25 政治 明年馬英九又要回來了 蔡正元：馬將選黨主席 10:312020/09/25 政治 逼表態2024 侯友宜強調拚市政 04:102020/09/25 地方新聞 朱立倫到台中踩地盤？ 江啟臣：不用想太多我也到新北跑行程 22:022020/09/25 政治 關懷街友 仕招基金會送秋節禮金 04:102020/09/26 地方新聞 政治熱門新聞 台海緊張 媒體人嘆：韓國瑜這8字警語 沒人在意 - 政治 台商爆「廈門出現大規模戰車集結」？陳玉珍證實 - 政治 年輕人都說願意為國家上戰場 陳揮文反問一句完爆 - 政治 李眉蓁遭「Wecare高雄」抓包碩士學歷仍高掛 結果跌破眼鏡 - 政治 共機擾台、台試射飛彈 台海最終會開戰嗎？沈富雄斷言 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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