台灣基進立委陳柏惟一席「中國巨嬰黨」說，與前新北市長朱立倫頻頻交鋒，陳柏惟更批朱立倫一定很嫉妒新北市長侯友宜現在能當首長；對此侯友宜今受訪表示，謝謝大家關心，他還是以新北市建設、未來的願景為主，「希望大家在新北市的市政給予支持和指導，這才是我最重要面對的課題。」

(中時 )