日本新任首相菅義偉在聯合國大會視訊上表示，為了解決人質問題，願意在無先決條件下與北韓最高領導人金正恩舉行會晤。若成行，將是自前任首相小泉純一郎與金正恩的父親金正日會面以來，首位與北韓最高領導人會面的日本首相。

菅義偉在聯大視訊演說中表示，國際社群仍普遍關注北韓綁架日本人質問題，他從政時期內已涉及此一問題多年。他表示，今年有人質雙親紛紛離世，在政府努力挽救他們最愛的孩子多年仍無法讓他們團聚，這是令人心碎的一幕。隨著人質們的家屬逐年老去，我們解決綁架問題的時間愈來愈少。

菅義偉表示，他上任後日方的立場依舊不變，在《日朝平壤宣言》下，日本仍尋求與北韓關係正常化，藉此全面解決如綁架日本人質、核武與飛彈問題，以及解決不幸過往的紛爭，「作為新任日本首相，我已準備在無先決條件之下與金正恩見面」，建立日朝建設性關係不僅符合雙邊利益，也有助於全球和平與穩定，在其任內若未能解決人質問題，將會令他感到遺憾。

北韓前任領導人金正日2002年坦承北韓綁架13名日本公民，雖然口頭道歉並於同年讓仍在世的5位受害者「臨時」回日本兩個星期，但隨後以他們在日滯留為由，認定日方違反協議，暫停協商至今。日本前首相安倍晉三在8月28日表明辭意時，也就未解決該問題向日本大眾致歉。

(中時新聞網)