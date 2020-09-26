新北市警察局將於12月加開2場次計程車分區測驗，再提供160個名額。（新北市交通大隊提供）

受到新冠肺炎疫情影響，民眾從事計程車駕駛意願增加，新北市警察局以往每年舉辦20場次、每次80人的計程車分區測驗，但今年報名人數大幅增加，整年1600個名額早已額滿，為此，警察局將於12月加開2場次測驗，再提供160個名額。

新北市交通大隊表示，增加的場次於10月5日起開放報名，需準備報名費用300元、3個月內2吋彩色相片1張、身分證、職業駕照等，親自至大隊計程車服務中心櫃台辦理，測驗時間及地點均列於准考證上，相關詳細資訊可以至新北交大網站查看。

包含新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣等地區的民眾，可自行選擇台北市或新北市報名，如果在台北市報名且測驗及格、講習完畢後，新北市籍車輛可至新北市交大領取執業登記證，取得執業登記證後，每年須回新北交大辦理登記證查驗。

交通大隊表示，計程車考試報名系統設定各期額滿後即無法變更，縱使取消報名也無法遞補或新增，因此，呼籲已完成報名的駕駛人不要輕易取消，造成缺考增加，影響他人權益。

(中時 )