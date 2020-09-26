威剛(3260)持續拓展電競產品陣容，威剛旗下電競品牌XPG，一口氣推出高效能迷你電競主機、RGB DDR4超頻記憶體以及高速的PCIe Gen4x4 M.2 2280固態硬碟等產品。

威剛看好明年產業成長動能，展望明年，威剛指出，5G、物聯網、車聯網等應用興起，對記憶體需求仍是有增無減。公司將加速推進電競、工控儲存、5G及車用電子領域，搶先布局未來多元化的記憶體需求。

威剛科技旗下電競品牌「XPG」，最新領先業界推出GAIA迷你電競主機，外型時尚質感典雅，強調僅5公升小巧機身具備高效能，以Intel NUC極致套件為原型，搭載第9代Ghost Canyon控制模組，能支援最長達202mm的高規顯卡；配有XPG 32GB 3200MHz DDR4超頻記憶體與屢獲獎的SX8200 Pro NVMe M.2 2TB固態硬碟。XPG GAIA應用領域廣泛，可作為遊戲主機、創作者工作站、家用娛樂機使用。

此外，威剛旗下電競品牌XPG，近期將推出目前市場最快速的PCIe Gen4x4 M.2 2280固態硬碟GAMMIX S70，讀寫效能每秒高達7400/6400MB，此為XPG推出的第三款Gen4x4 M.2 2280固態硬碟，XPG也就此成為市場首先擁有完整PCIe 4.0 SSD 解決方案品牌。

威剛科技旗下電競品牌XPG，並發表瞄準超頻玩家的超高速XPG SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RGB 記憶體，能相容Intel或AMD 的最新平台，鎖定喜愛超頻、DIY裝機或電競玩家。

(時報資訊)