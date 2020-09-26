中正國中獲教育部「友善校園-卓越學校」，學生探索山林學會忍耐、毅力及克服困難的真理。（校方提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣中正國中致力打造雙B（Beautiful美、Brave力）友善校園，引領升學科目低成就的學生培養多元興趣，以登高山、溯溪挑戰體能，磨煉心性，進人社區關懷老人和關心環境生態，今年榮獲教育部全國唯二的「友善校園-卓越學校」。

縣長楊文科讚許中正國中「一個也不能少」、「因材施教」的用心，激發孩子潛能及建立正面的自我形象，與林口國中同時獲選為「友善校園-卓越學校」，非常難能可貴，是其它學校學習的楷模。

中正國中校長童鳳嬌表示，該學有11個班級、250位學生，半數學生來自弱勢家庭，學校配合108課綱的素養導向學習，安排量多且質精的活動，教師團隊也發揮創意與熱情，讓活動紮根於課程中，圈住學生的心。

童鳳嬌表示，在beauty課程部份，透過希望菜園，培養學生學習農夫的殷勤耕種，更要學習兼善社區，將有機蔬果販賣所得，捐贈給香園療養院的老人當基金。

在brave部份，讓學生學會友善山林，從初階五指山、合歡山群峰、霞喀羅古道至高階的雪山群峰，學生們探索山林都得到熱烈迴響，學會忍耐、毅力及克服困難的真理。

校方針對不同學生，規畫「風光雲水山木」系列探索課程，讓學生在桌遊、攀岩等課程學會「馭風飛揚」，安排療癒園藝、愛心服務營隊等「拾光課程」，增加學生生命的韌性與復原力。

校方同時連結校內外資源進行處室合作，規畫生涯發展、家庭教育、性別平等、生命品格、人權法治、探索冒險、健康促進及交通安全等課程，讓學生在潛移默化中，逐步累積成功經驗。

(中時 )