中秋佳節將至，許多人會忙著採買中秋月餅禮盒，而也有許多人會選擇動手自己做。有一名女網友透露，她將自己做好的月餅，想去給土地公品嘗，豈知，卻遭土地公嫌棄「太普通」，讓她直呼太傷我的心了啦！

這名女網友日前於《靈異公社》PO提及，她親手做了蛋黃酥，想請老公家附近的那尊土地公品嘗她的手藝，她一照慣例先拜拜過後，擲茭問了祂老人家「 土地爺爺啊，今天的蛋黃酥是我自己做的唷，請問你喜歡嗎？」結果沒茭，她又追問「請問您覺得普通嗎？」豈知，這次竟然是聖茭。

她拿自製蛋黃酥拜土地公是否喜歡，豈知，擲茭卻讓她崩潰。（圖／翻攝自靈異公社）

她不死心，再度追問「請問蛋黃酥合您口味嗎？」結果仍沒茭；她屢試不爽，又再度問「覺得普通嗎？」結果顯示「聖茭」。她瞬間閃過好幾個問題，「會不會是土地公不喜歡鹹蛋黃」、「是因為您喜歡麻糬嗎？」、「那我十六帶麻糬跟花生牛奶來？」她邊問邊擲茭，結果都是聖茭。

原PO做的月餅相當漂亮，賣相很好，豈知，她拿去拜土地公，竟遭拒絕。（圖／翻攝自靈異公社）

最後，她只能不甘心地將茭默默放回供桌，並提醒自己十六帶麻糬跟花生牛奶來給土地公，文末她幽默地呼喊「土地公公太傷我的心了啦」，並隨文附上自製蛋黃酥成品照。整篇文引發網友熱議，並回覆道「土地公公真性情啊」、「土地公公愛吃甜食呢」、「老人家愛麻糬」、「我都買麻糬去賄賂的」。

(中時新聞網)