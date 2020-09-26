國道5號雪山隧道交通容量低，假日塞車已是家常便飯，除了車輛多，駕駛進入隧道不自覺降速也是塞車原因之一，交通部高速公路局將引進車牌辨識，一旦發現龜速車就會將車號顯示在隧道內看板，提醒駕駛提速。高公局強調，該套系統預計年底建置完成，用意在於提醒駕駛，不會用來執法取締。

高公局表示，許多進入雪隧會不自覺降速，一旦出現路隊長，很容易就拖慢整體行車速度，而隧道內有70公里的最低速限，且同向車道前方50公尺以上沒有其他車輛，可處3000至6000元罰鍰，無取締寬容值。

儘管隧道內有廣播系統提醒加速，但系統無法辨識車牌號碼，只能針對位置、車子顏色做廣播提醒，駕駛在車內也未必聽得見，因此效果有限。高公局證實，將引進車牌辨識系統，一旦發現車速低於時速65公里，且與前車間距200公尺以上，就會認定是烏龜車，系統將把車號顯示在隧道內電子看板，提醒駕駛提速。

高公局說，該套系統預計年底建置完成，明年上路，而主要用意在於提醒駕駛，而不是用來執法取締，執法方面隧道內已有科技執法處理。

(中時 )