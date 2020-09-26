國民黨立委賴士葆在臉書貼書紓困3.0預算書，駁斥主計長朱澤民昨指控他搞錯預算內容。（摘自賴士葆臉書）

資深財經藍委賴士葆昨質疑，衛福部疑編列52.8億元作為行政院的私房錢，此話一出，站在答詢台的主計長朱澤民回擊賴士葆沒仔細看清楚預算書，行政院長蘇貞昌則酸賴士葆「眼鏡要換一下」。賴士葆今天表示，先前致電衛福部，衛福部說52億元是給行政院統籌運用，講白點，就是給蘇揆可以自由運用的公務私房錢，為底下的人用來討好阿諛蘇揆的拍馬屁。

賴士葆在臉書貼出紓困3.0預算書，表示昨天和主計長朱澤民有一場激辯，我至今久久不能釋懷，讓我感到憤怒的是，朱澤民身為主計長，卻搞不清楚狀況，胡亂瞎扯一個有科目名稱獎補助費5.2億元，與另一個沒有載明科目的52.8億元，這兩筆預算是兩個不同科目，不同用途的金額。

賴士葆說，正因為52.8億元金額龐大，藏在預算中卻完全沒有交代清楚科目，所以他事先特別致電衛福部詢問，衛福部說這是給行政院統籌運用，講白點，就是給蘇貞昌可以自由運用的公務私房錢。

賴士葆指出，蘇貞昌或許不知情底下的人這麼善於討好阿諛，捧著52.8億多的錢要給他靈活調度，朱澤民或許知情或許不知情背後的細節，但是絕對不可以把52.8億故意混淆視聽說只有5.2億多，甚至栽贓立委看錯，「一個主計長如果小數點移位就昏了頭，數字概念這麼差的話，其實不配當主計長」。

賴士葆強調，如果蘇貞昌肯定閣員用納稅人血汗錢，拍馬屁奉上的52.8億餘元沒有科目名稱的錢，並且覺得理所當然享用，還與閣員一同栽贓為納稅人看緊荷包的立委，那我看不起你，納稅人也瞧不起你。如果你願意澄清真相，我給你拍掌。

(中時 )