我們在 2020.06.05 除權息風火輪 專文中，運用財務技巧精選出50檔具備高速填息特性的個股。參加這些公司的除權息行情有很高的機率可以順利填息並將資金在滾入其他個股填權息行情之中。從六月發布至今接近四個月的時間，那我們來看看，實際填權息的狀況如何？

已經填權息的個股在【填息天數】的欄位中會有數字，表示已經完成填權息。而在公布的50檔資料中，整體狀況如下：

●數量：50

●已填息個股：44

●尚未填息個股：6

●填息個股篩選準度： 44 / 50 = 88%

從發布至今也不過才四個月的時間，整個年度過去後也許有機會超過90%以上。這個填權息個股的篩選準度好不好呢？投資人就自己想想吧，能夠快速填息的個股都具備類似的財務特徵，能夠精確的掌握數字，用財報參與短期的填權息行情也是一種獲利機會。

今年的填權息行情已經快抵達尾聲，今年沒參與到的，等明年再來吧!!!

各公司填息個股。（圖／PressPlay提供）

各公司填息個股。（圖／PressPlay提供）

本文資料與長期投資無關，屬高效率獲取除權息行情的投資技巧

因風險屬性較高，有興趣運用的建議用另外的帳戶執行，不建議用在長期投資帳戶上

另外資金也獨立使用。

本文由PressPlay專欄作家股魚 授權轉載，原文刊於PressPlay

(中時新聞網)