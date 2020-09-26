國慶晚會將於10月9日在基隆港西四號碼頭舉辦，基隆市政府9月26日也在文化中心一樓舉辦啟動記者會，市長林右昌現場也攜手慶籌會主委暨立法院長游錫垄、僑委會委員長童振源等宣布國慶晚會啟動。（吳康瑋攝）

2020國慶晚會將於10月9日在基隆港西四號碼頭舉辦，基隆市政府9月26日也在文化中心一樓舉辦啟動記者會，市長林右昌現場也攜手慶籌會主委暨立法院長游錫垄、僑委會委員長童振源等一起宣告晚會籌備進入倒數計時，林右昌指出，基隆數十年來從沒舉辦過國慶晚會，這次史上第一次，更也是最獨特的一次，市府當天也安排遊輪停在港邊，跟大家一起共度晚會，體驗基隆的美好。

林右昌指出，基隆市為台灣的國家門戶，也是台灣航向國際、海洋的重要窗口，這幾年因中央的全力相助，讓基隆整體脫胎換骨，希望藉舉辦國慶晚會的機會，讓全世界的海外僑胞都看到基隆的蛻變與進步，以及台灣的民主跟自信，他指出，基隆在短短6年內脫胎換骨，就像在變魔術一樣，市府也安排很多的遊程，要讓僑胞跟僑生體驗港都的獨特底蘊。

國慶晚會將於10月9日在基隆港西四號碼頭舉辦，將會由基隆在地年輕學子帶來許多在地風采的節目。（吳康瑋攝）

游錫堃指出，國慶晚會受到疫情影響，直到最近才開始籌辦，雖然準備時間稍微緊縮，但仍會帶給來賓豐富的演出，他說，在新冠肺炎方面，台灣是民主社會中，防疫最成功的一個代表，不僅保衛了民眾的健康，更代表我們間接守護了民主，讓台灣的國際能見度大幅提升，也讓這次的國慶晚會別具意義。

市府指出，國慶晚會選在基隆要謝謝中央給予的莫大支持與肯定，晚會活動為免費索票、憑票入場，從26日上午10點開始，將在基隆市各區公所免費索票，每人限領2張票，數量有限，送完為止，同時晚會也將集結多組時下年輕藝人卡司玖壹壹、鼓鼓、陳零九、邱鋒澤等，熱力開唱，完美呈現多元族群融合，也將基隆最好的一面在晚會中展現出來，今年的基隆國慶晚會絕對不負眾望，尚青登場。

(中時 )