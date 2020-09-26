台康生技(6589)負責在印度申請飛確Vstrip COVID-19抗原快篩試劑，於9月25日通過印度醫學研究理事會(ICMR,Indian Council of Medical Research)驗證正式取得印度當地銷售許可，並將立即提出新型冠狀病毒抗原快篩檢驗試劑醫材進口許可申請，待取得許可證後將由台康經銷於印度上市銷售。

截至目前，印度只有五家公司通過官方驗證，除三家印度公司(一家與韓國合作)外，寶安康抗原快篩是全球少數也是台灣唯一一家在印度通過驗證的產品。這是本產品繼8月27日取得TFDA專案製造許可核准後，再次獲得第一個國際認證，為台灣自行開發的新冠抗原快篩試劑揚名海外，展現台灣生技能量為國爭光。

目前全球不須任何設備輔助偵測之COVID-19的抗原快篩試劑僅有少於十家上市產品，分別在南韓、印度、及美國取得緊急許可。台康生技與寶齡富錦及安(月太)生醫共同開發抗原快篩試劑，比較其精準度及特異性均不亞於其他上市產品。至今全球疫情仍未停息之際，抗原快篩試劑是全球防堵疫情擴散的最佳工具，不但僅需10-15分鐘且操作相當便利，隨著抗原快篩在國外廣泛使用經驗，各國都積極在研擬抗原適用策略，以期早日恢復生活秩序及經濟復甦。

台康生技目前積極拓展抗篩試劑市場，除印度外，沙烏地阿拉伯及部分中東國家、非洲、英國、南美地區及東南亞國家皆有合作廠商陸續進行洽談。其他兩家聯盟公司亦掌握特定地區及國家市場。

台康生技強調，本合作模式也為台灣生技產業創造上、中、下游技術整合的良好示範，將市場極大化共同分享市場帶來利潤。相信本聯盟於印度取得第一個國際驗證成功，其他國家的申請證將更具信心。

(時報資訊)