和億生活集團下半年展店加速，旗下米其林星級品牌「了凡」9月連展2店，續18日開出台北南西店後，插旗美食美食之都台南、進駐新光三越台南西門店B2美食街，於今（26）日展開試營運，預計年底前將再進駐桃園華泰名品城，將總店數推升至9家。

2014年成立的和億生活集團，同年引進迄今連11年獲得香港米其林一星的港點品牌「添好運」，目前全台已達11家店。2017年4月引進迄今連4年獲得新加坡米其林一星的小販「了凡」，目前全台共8家店，順利達成3年展店計畫目標。

和億生活看準新光三越台南西門店位於台南市中心商業區，且周邊飯店、特色旅店、古蹟及文創區群聚，為台南首屈一指的美食地標，選擇作為「了凡」插旗台南的首處據點、打造為店中店，店內設有30個內用客席，共用客席則近500個。

隨著新冠肺炎疫情趨緩、餐飲市場明顯回溫，和億生活集團下半年重啟展店計畫，「添好運」8月開出中和環球店，力拚年底再展1家店。「了凡」則接連開出中和環球店、台北南西店及台南西門店，預計年底再開出華泰名品城店，屆時將成為「了凡」海外店數最多的國家。

歡慶台南首店開幕，「了凡」台南西門店即日起至10月11日祭出獨家「買一送一」優惠，消費任一主食即送招牌油雞飯，全台門市即日起至10月底全台門市推出會員獨享優惠，至12月13日推出半雞雙人歡慶餐優惠，以最超值米其林餐點回饋顧客。

此外，和億生活網購商城「和億購物」9日全新上線，並推出添好運「冷凍中秋港點組」及了凡「冷凍中秋燒滷味組」，即日起至10月底祭出冷凍品任選2則88折優惠，並可參加「吃米其林送大金」抽獎活動，消費滿400元即有機會抽中大金變頻空調及大金空氣清淨機。

(時報資訊)