槓桿／反向ETF近年成為投資人喜愛的投資產品，元大投信統計，「元大台灣50反1」ETF至23日規模達1032億元，已超越「元大台灣50」ETF的1029億元。然而，由於產品設計關係，元大投信提醒槓桿／反向ETF不適合長期持有，並盤點投資前4項提醒要點。

元大投信指出，槓桿／反向ETF產品在國外行之有年，2014年國內也出現槓桿2倍及反向1倍ETF，提供投資人在期貨、選擇權或是融資融券以外的新選擇，除了一般投資人，更不乏大型機構法人喜愛。

不過，元大投信提醒，由於產品設計關係，槓桿／反向ETF適合運用在市場短期有明顯趨勢時。以今年股票市場為例，3月適合運用股票反向ETF、4月後可用股票槓桿ETF放大獲利。但因今年市場多數期間處於區間震盪，並不適合長期持有槓桿／反向ETF。

元大投信建議，投資人投資槓桿／反向ETF前，需注意投資人身分、操作紀錄、價格合理性、了解標的等4要點。首先，槓桿／反向ETF產品架構較一般投資於現貨的ETF複雜，投資人須具備適格性條件、並簽署風險預告書，券商才能接受其委託。

按現行適格性條件規定，投資人須已開立信用交易帳戶，或最近1年內委託買賣認購（售）權證、委託買賣期交所上市的期貨交易契約成交達10筆以上，或曾有槓桿／反向ETF或期信ETF的買進成交紀錄，才具備投資槓桿／反向ETF資格。

其次，目前的國內槓桿／反向ETF產品架構，是透過基金資產部份資金投資於期貨，以儘可能追蹤標的指數單日正向倍數報酬、或單日反向倍數報酬目標。若持有槓桿／反向ETF超過1天，則累積報酬會深受市場波動及複利效果影響。

元大投信指出，槓桿／反向ETF產品是每天都需要檢視、且適時調整部位的投資，只適合做為短期操作，提醒投資人進場前一定要先設好停利停損點、並嚴守紀律操作，不適合長期持有。

再者，ETF為證交所掛牌基金、存有「市價」與「淨值」差異，一般投資人透過券商在集中市場買賣的交易價為「市價」、「淨值」為ETF真實價值。市價會受諸多市場因素影響，正常情況下會往基金淨值靠攏，投資人須注意折溢價情形，避免只看市價而誤判真實價值。

最後，元大投信指出，目前國內的槓桿／反向ETF投資市場範圍，涵蓋股票、債券、商品、外匯等，每個市場各有不同特性。以股市為例，通常單日有漲跌幅限制，但當大盤指數長期報酬率翻倍，長期持有反向1倍ETF者，會面臨基金淨值大幅減損。

此外，像商品類期貨價格波動較大，因此若標的期貨單日下跌50％，槓桿2倍ETF會有淨值歸零的風險。元大投信指出，若真有上述情形發生，基金淨值減損為零或負數，對投資人最大損失將是投入本金。

(時報資訊)