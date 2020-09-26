政府明年將開放全齡美牛進口，事實上除了美牛，還有其他選擇。我中南美洲友邦巴拉圭、尼加拉瓜、瓜地馬拉、宏都拉斯，均是國際知名的牛肉產地，其中巴拉圭，更已成為台灣第二大牛肉進口國，僅次於美國。

我國自巴拉圭進口牛肉金額逐年成長，從2006年的114萬美元，成長至去年6451萬美元，成長高達55倍，已成為台灣第二大牛肉進口國。中南美洲各國飼養牛隻，多為天然放牧的草飼牛，不僅肉質甜美，同時符合低脂、低膽固醇，深受國際市場歡迎。

根據海關統計，今年上半年，我與巴拉圭、尼加拉瓜、宏都拉斯等3國的牛肉貿易量，完全不受新冠疫情影響，進口金額比去年同期成長84%，直逼20億台幣。

國內主要進口商也紛紛開闢美國以外的牛肉來源，包括金煜集團（湯瑪仕肉舖）、美福集團、樹森開發等知名企業；讓偏愛牛肉的老饕們，可以買到來自中南美洲低溫進口的冷藏牛肉。

家樂福上月起開賣巴拉圭牛肉，首波引進0.7公噸，主打脂肪含量較低的自然放牧草飼牛，價格也比美牛便宜20%至30%，成為美牛、紐澳牛、日本牛以外的新選擇，吸引不少民眾搶購。

(中時新聞網)