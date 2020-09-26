今年已經走完四分之三，在充滿驚奇與意外的這段時間裡，各項資產今年迄今的回報狀況如何？各位朋友的投資標的表現又如何？今天透過兩張圖表來跟大家一起檢視看看。

下圖是摩根大通（JP Morgan）對今年以來（YTD，截至上週）全球主要資產類別（總計37項，依照該投行的自行分類）的回報率統計，可以用標普500指數（S&P 500）作為一個比較基準點（回報率為+3%，黃框處），圖中紅框處是我們定義的贏家群（YTD回報率有達到兩位數以上者），這六項資產中可以看到，雖然近期那斯達克指數（NASDAQ）歷經了一些回檔，但還是以+19%的回報率獨佔鰲頭；標普500指數成長股和動能股表現也很不錯，分居第二名（+18%）和第四名（+15%）；今年最早進入復甦軌道的中國（MSCI China）也不差，回報率與標普500指數動能股不相上下；今年表現亮眼的債券也佔了兩個名額，分別是可轉換公司債（CONVERTIBLE，+17%）和美國抗通膨債券（US linkers，+10%）。

2020市場回報率。（圖／PresPlay提供）

幾家歡樂就有幾家愁，今年輸家群（圖中綠框處）的YTD回報率則是慘掉至兩位數負報酬，全球市場中巴西（MSCI Brazil）是今年截至目前回報率最糟的（-34%），受到疫情和脫歐雙重衝擊的英國（FTSE）則是倒數第二（-20%），澳洲股市（Australia equities，-12%）和今年上半年表現較落後的歐洲（MSCI EMU）也都不甚佳（-11%）。值得注意的是，多年來價值股表現持續落後成長股且差距一直擴大，這點從今年標普500指數價值股的回報率（-12%）也可看出來（標普500指數成長股今年回報率為+18%）；而受到疫情影響，全球經濟瞬間停頓並大規模封鎖下，大宗商品（commodities）今年的表現也比去年差了許多，迄今回報率為-15%。

另外，投資組合的經典配置「股六債四（60/40）」，最近40年來的逐年回報率表現（%）如下圖所示（2020年數據結算至9/15）。雖然近年來這種配置的表現不能說差，但是可以察覺近20年來（下圖綠色背景，2000年～2020年）的回報率已確實明顯不如上個世紀（1980年～2000年），而且弱化的幅度還不低。

美銀（BofA）宣稱「股六債四」的投資組合已遲暮將死。（圖／金融時報 - FT提供）

去年第四季美銀（BofA）曾發表一份重要的報告，宣稱「股六債四」的投資組合已遲暮將死，引發了很多討論（或爭辯）。雖然這個經典配置在風險平衡性上還是有其重要意義，要說完全被時代淘汰目前有點太過，不過最近幾年隨著全球低利率環境固化，公債收益率越來越低（扣除通膨後許多已成負值），而股市波動程度又越來越高，這個配置的進場時點和資產再組合頻率變得很重要，如果這兩點沒做好，回報率江河日下的機率是很高的。

本文由PressPlay專欄作家 日日牛授權轉載，原文刊於PressPlay

(中時新聞網)