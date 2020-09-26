校園霸凌層出不窮，受害人往往隱忍、不敢回擊。陳泗翰（化名）是一名資優生，長期受到校霸們的欺負，結果在反擊中將李小東（化名）刺死；儘管有56名同學連署幫忙說話，但法院仍將陳泗翰依故意殺害罪判刑8年，直到上月25日才出獄。

根據《澎湃新聞》報導，陳泗翰被校霸們選中欺負，常常被7、8個人圍毆。2014年4月30日放學，李小東拽著陳泗翰的衣領往外走，不走就狂踢。雙方對打之前，旁邊的人對李小東說，「你不把他殺到，不要來見我。」加深了李小東的狠意。

眾人接陳泗翰出獄。（圖／翻攝自澎湃新聞）

由於在這之前，同年級的賀翔（化名）怕陳泗翰有危險，因此偷偷把刀藏在陳泗翰的衣服口袋裡；所以當李小東對陳泗翰拳打腳踢時，陳泗翰下意識用手去擋，刀子也就跟著戳傷對方。李小東被戳傷後氣炸，馬上拿出刀子回擊，搏鬥間被誤殺，倒地死亡。

但陳泗翰也沒好到哪去，背流大片血重傷。沒想到一審法院認為，陳泗翰犯故意殺害罪，因此判刑8年。上訴期間，同學自發連署還蓋手印寫下，「他不是真正意義上的殺人犯，他曾經是一名品學兼優的學生，也是一名積極向上的同學，更是這起事件中的一個受害者，一個需要你們保護的受害者。」但仍沒有受到法庭重視，二審維持原判。

家屬不斷奔波，希望可以救出兒子。經過多年努力，2020年8月25日，陳泗翰終於出獄了，但他已21歲，人生最精華的時刻早已流逝，如果沒有這些事情，原本應該上大學，享受美好人生。至於死者李小東的父親則表示，絕對不會原諒陳泗翰，一定會報復。

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(中時新聞網)