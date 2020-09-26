紅人隊今（26）日以7比2擊敗雙城隊，拿下2連勝，而費城人隊輸給光芒隊、釀酒人隊在雙重賽第2場輸給紅雀隊，使得紅人確定打進季後賽，距離上次晉級（2013年）已有7年之久。目前紅人排在國家聯盟第7種子、外卡第1，還有機會擠下紅雀，升上國聯中區第2名。

紅人隊本季打得跌跌撞撞，7、8月表現平平，進入9月後勝率仍在5成以下，甚至到9月12日外界評估他們打進季後賽的機率只有17％。但接下來紅人急起直追，拿下6連勝，這段期間一共10勝2敗，贏得4個系列賽，戰績也升到30勝28敗，本季勝率確保5成。

今天的比賽紅人隊二壘手穆斯塔卡斯單場雙響炮，有3分打點；游擊手蓋爾維斯3安打猛打賞演出，有2分打點，兩人的打擊表現最佳。日籍開路先鋒秋山翔吾也擊出2支安打，有1分打點，打擊率上升到2成40。

紅人隊先發投手馬爾只投了2.1局67球，被擊出3支安打、失1分，可能是要準備季後賽，於是先退場休息。羅倫佐上場接替，投3.1局失1分，再由4名牛棚投手接力完成比賽；羅倫佐局數最長，裁定拿下勝投，戰績3勝1敗、自責分率4.28。

(中時 )