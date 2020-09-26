台海情勢緊張，大陸解放軍東部戰區、南部戰區近日軍演頻繁，共機不斷擾台，甚至飛過海峽中線，挑釁意味濃厚，局勢升溫下，兩岸民眾都關注是否戰爭會爆發，因此避難議題也引起不少網友討論。有網友在批踢踢發問，戰爭前應該準備哪些東西，並認為有3項物資很重要。

隨著台海緊張日益升級，對台海兩岸可能發生誤判、意外和軍事摩擦的擔憂也在增加。有網友就在批踢踢寫下，假如真的不幸兩岸發生戰爭，基本上共軍可能會先把供電系統打掛，屆時電力全部中斷，因此原PO分析，收音機、蠟燭、泡麵將成為相當重要的戰爭物資，可用來接收廣播訊號、照明和進食，最後也詢問大家，還有什麼是戰爭期間家中的必需品呢？

而這篇貼文曝光後，也引起不少人討論，有人說「美國護照一張」、「綠卡和美金」、「講好玩而已啊，本來就不太可能會打，但凡有意外，誰知道會」、「野戰口糧」。

另外，近期還有網友討論，如果大陸真打來去哪避難最安全，對此，謝震武在政論節目《新聞面對面》上表示，如果大陸真的打來，許多網友都在討論哪裡最安全，大家都開玩笑表示，台積電旁邊最安全，因為老共也不想動台積電，大家就知道台積電多重要了。

(旺報 )