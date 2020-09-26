在政大就讀碩二的陸生，因疫情回台時間延誤，不料，九月新學期回台，竞發現放在宿舍中的私人物品全被丟掉。此事引起各界討論，後來竞傳出有一名政大教授在相關新聞下方評論「回家吧！」讓該名陸生不滿，難道陸生的身分已成原罪？

國立政治大學就讀碩士二年級的劉同學，受新冠肺炎疫情影響，回台時間延誤了半年左右，但期間仍有繳宿舍費。不料九月回去學校宿舍一看，竞發現自己的寢具、衣物、鞋子和畢業證書等物品通通都被丟掉，初估損失超過6萬元，讓他錯愕不已，而此事也引發各界關注。

劉同學今午在臉書發文指出，「有人在他的新聞底下評論『回家吧！』聽聞還是一名政大教授。」讓他忍不住質疑，難道陸生的身份已經成為一種原罪，財產權可以不受到保護？也不明白自己放在宿舍的私人物品被丟光，與政治有何關係。

而劉同學也在「NCCU政大學生交流版」分享目前處理進度，政大校方通知需釐清責任歸屬，形成書面說明後，商討賠償一事。

(中時新聞網)