交通部觀光局所屬的APEC觀光工作小組，原訂4月中旬前往馬來西亞蘭卡威參與第11次觀光部長會議暨第56次觀光工作小組會議，因新冠肺炎疫情致使部長會議無限期延後，改以視訊方式於22日召開第56次觀光工作小組會議。

此次會議由2020年APEC 主辦國馬來西亞觀光部長Mohd Daud Mohd Arif主持，共計19個經濟體出席，另有澳門、亞太旅行協會（PATA）、國際航空運輸協會（IATA）等客席參與，於會中共同分享資訊。

為提供APEC各經濟體有關新冠肺炎影響及可供參考的因應作為，此次會議特邀世界旅遊及旅行組織（WTTC）政府事務部副主席Lola Una Cardenas，以疫情改變觀光未來為題，說明疫情對國際社會經濟帶來的破壞性影響，及為全球旅遊業GDP帶來的損失。

同時，Lola Una Cardenas亦說明WTTC推動的「安全旅行」標章（Safe Travels Stamp）認證計畫，方便旅客分辨遵從WTTC全球衛生防疫指引的旅遊目的地，鼓勵人們到世界各地安全旅行，進而加強旅遊業合作、重新出發。

此次會議主要討論依數位轉型、人力資本發展、旅遊便利性、及永續觀光等4大領域所規畫的小組工作行動方案，鼓勵經濟體主動提案，以利小組推動事宜。觀光局於會中表達願於永續觀光領域的「分享公私關係及治理模式最佳範例」議題之提案興趣。

觀光局同時以書面報告方式，與經濟體分享台灣訂定因應疫情的紓困、復甦與振興方案，保障觀光產業從業人員就業安定，及於國內疫情控制趨緩後，協助受衝擊的觀光產業推動國旅復甦振興措施。

觀光局亦以建立藍色公路海運政策擬定離島接待環境品質提升計畫，希望藉由跳島串聯地方獨具特色的亮點觀光，將各個島嶼的海洋文化、漁村人文、傳統民俗、特色美食及自然地理環境的珍貴價值，完整包裝提供郵輪跳島旅遊產品，做為成功案例分享。

觀光局表示，病毒無國界，現在與未來旅遊的防疫工作將成為常態，將持續透過參與APEC觀光工作小組，分享台灣推動防疫措施及安心旅遊方案，與APEC夥伴合作因應全球疫情對觀光產業衝擊，並重新盤點、優化觀光資源，期待疫情趨緩再創亞太旅遊業的高峰。

(時報資訊)