鴻海（2317）25日舉辦「董事長開放日」活動，展望下半年營運，董事長劉揚偉表示，在伺服器、零組件、半導體及汽車零組件等4大主軸支撐下，預計下半年成長動能將有機會超過上半年。

劉揚偉25日透過視訊連線方式，與中國大陸龍華、觀瀾、鄭州、成都、太原、煙台、武漢、昆山、重慶、嘉善等10個園區的近900名員工，暢談集團營運現狀，並針對員工現場隨機提問議題一一解答並深入探討。

劉揚偉首先針對全體員工對防疫及安全生產所付出的努力表達感謝，指出2月新冠肺炎疫情爆發後，集團迅速完成復工復產任務，中國大陸廠區實現迄今零感染目標。他坦言，去年與廠區員工座談交流，今年因疫情無法前往，也是此次透過視訊連線舉辦開放日的初衷。

對於集團營運概況，劉揚偉指出，第二季歸屬母公司稅後淨利228.8億元，季增近9.98倍、年增達34.17％，創近5年同期高點，毛利率、營益率、淨利率「3率3升」。在伺服器、零組件、半導體及汽車零組件等4大主軸支撐下，預計下半年成長動能將有機會超過上半年。

對於員工提問集團轉型戰略中的「強中央、富地方」如何推動，劉揚偉表示，集團已成為全球營運公司，各單位發展狀況不一，遇到的問題也不盡相同。對此，集團中央要做好基礎設施建設及連線性事務，連接各單位、並幫助各單位去解決問題。

劉揚偉指出，在未來發展過程中，中央各單位也要發揮協調功能、統一作戰，才能推動集團永續發展。同時，劉揚偉也預祝員工及家屬都能度過愉快圓滿的中秋佳節，並指出將每季不定期舉辦「董事長開放日」活動，傾聽更多員工心聲。

(時報資訊)