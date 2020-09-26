《商情》上海出口集裝箱澳新線 創今年新高 13:412020/09/26 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受中國鐵礦石港口庫存量不足，進而促使進口需求攀升，提振了海岬型市場；加上澳洲地區因應國際鐵礦石價格走高，近期出口持續穩定走強，同時激勵上海出口集裝箱澳新線運價，創下今年以來新高。 最新報價，截至9月25日當周最新報價，上海出口集裝箱澳新航線運價報1529美元/20英呎，較9月18日當周漲近13%。且據CIP商品行情網顯示，自今年3月最低點報753美元/20英呎，迄今已漲逾100%。(商品行情網) (時報資訊) #集裝箱 #鐵礦石 #運價 #日當周 #商品行情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》科技股壓碎疫情恐懼 華爾街股市全面揚升 08:522020/09/26 財經 新莊宏匯廣場 正式開幕 04:102020/09/26 財經要聞 受惠民眾防疫囤貨 好市多年度獲利 首破40億美元 04:102020/09/26 全球財經 孔廟商圈業者共同打「循環市集」新模式 23:102020/09/25 財經 前三季成交逾3,300億元 土地＋商用不動產市場 紫爆 04:102020/09/26 財經要聞 《商情》行情熱絡 BDI指數續漲近4％ 09:432020/09/26 財經 裕隆推App 搶當共享交通王 04:102020/09/26 財經要聞 《商情》供應趨緊 周五大阪期膠漲逾2％ 10:002020/09/26 財經 Palantir下周三估10美元掛牌 04:102020/09/26 全球財經 台南孔廟商圈 循環市集行動支付高回饋創商機 16:432020/09/25 寶島 財經熱門新聞 11檔TDR慘變殭屍 數萬散戶遭誰坑殺？ - 即時 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 華為斃命！川普又偷開後門 爆背後大陰謀 - 財經 這檔TDR股1元炒到78元 老謝：沒知識也要有常識 - 財經 恐又被美掐死！ 一場半導體聯姻 里昂：將成陸最大噩夢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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