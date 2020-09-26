受中國鐵礦石港口庫存量不足，進而促使進口需求攀升，提振了海岬型市場；加上澳洲地區因應國際鐵礦石價格走高，近期出口持續穩定走強，同時激勵上海出口集裝箱澳新線運價，創下今年以來新高。

最新報價，截至9月25日當周最新報價，上海出口集裝箱澳新航線運價報1529美元/20英呎，較9月18日當周漲近13%。且據CIP商品行情網顯示，自今年3月最低點報753美元/20英呎，迄今已漲逾100%。(商品行情網)

(時報資訊)