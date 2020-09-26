女星郁方的丈夫、斐儷珠寶總經理陳昱羲，日前被媒體拍到，喝醉倒躺在騎樓，還睡成「大字型」，事後夫妻都親上火線回應，陳昱羲對於自己醉倒仆街的醜態直呼慚愧「真的又醜又老肚子又大睡姿不優雅」，郁方也幽默虧老公「大字型真是一個毫無包袱的牡羊座才會有的動作吧？」而事隔多日後，郁方昨（25日）則在臉書透露老公狂瘦5公斤「瘦到看到肋骨了」。

郁方結褵14年的珠寶小開老公陳昱羲，日前被媒體拍到，在深夜醉到放飛自我，陳昱羲醉倒躺在騎樓、睡到不醒人事，身體還呈現「大字型」，事後，陳昱羲事後親自發聲，他為自己的仆街醜態道歉「真的又醜又老肚子又大睡姿不優雅。我不能幫自己喝醉找藉口，自制力太差太嗨」。

事隔多日後，郁方昨則在臉書透露老公被拍醉倒路邊的下定決心減肥，郁方寫下：「『胖』這件事情是事實，肯定要好好面對」，郁方並提到老公已瘦了5公斤，他不酒不應酬「將喝酒改為跑步、應酬改為拳擊，這是一段非常激勵人心的過程」。

郁方臉書全文。（圖／取材自好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）

郁方還曬出陳昱羲瘦身前後的對比照，直呼老公已經「瘦到看到肋骨了」、「瘦到鞋子也穿不下～」，網友看了也驚呼：「瘦這樣快」、「肚肚不見了！」、「真的瘦了耶！太勵志了」、「妳真的很有智慧」，有網友留言：「哇！瘦好快，有接減肥食品的代言嗎？」還釣出郁方幽默親回「希望獲得廠商青睞」。

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(中時新聞網)