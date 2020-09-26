電視金鐘獎26日晚間於國父紀念館舉行，本屆打破往年只有一組主持人的模式，邀請三組主持人分段主持，分別由白家綺、Gino、曾莞婷、陳冠霖擔任第一階段典禮主持人；Lulu黃路梓茵與盧廣仲為第二階段典禮主持人；最後則由曾國城、炎亞綸擔任第三階段典禮主持人，而星光大道則為黃豪平、大霈擔任星光主持人。

第一段表演嘉賓邀請最強分身樂團「魚丁糸」的鍵盤手龔鈺祺（阿龔）獨挑大梁擔任編曲、製作及鋼琴演奏，以及享譽國際的知名年輕指揮家吳曜宇，率領台北愛樂青年管弦樂團，帶給所有人最美好的音樂饗宴；第二段歌舞演出「這是我的舞台」由首次在金鐘典禮上主持兼表演搭檔的Lulu和盧廣仲擔任；第三段壓軸表演節目「夢想就要起飛」由「嘻哈教主」大支擔任表演嘉賓，他特別與「視覺藝術家」陳怡潔合作演出，全新的巧思與組合，要帶給觀眾不一樣的火花與饗宴。

Lulu、盧廣仲彩排演出精彩。（三立提供）

26日下午進行表演節目彩排，由大支擔任壓軸表演嘉賓，此次特別與陳怡潔攜手演出，之前和陳怡潔已在「嘻哈故宮」合作過，因此溝通起來特別容易無障礙，磅礡的聲光效果，搭配專業舞者，營造出超強氣勢。大支特別為此次金鐘創作歌曲「夢想就要起飛」，不僅帶入本次金鐘主題「對手」概念，其歌詞含意是描述人只會怨嘆自己得不到資源，夢想被貧窮限制，但卻不想想是否自己的夢想太過老套、平庸，想要提醒大家要記得先檢視自身，而不要倒因為果，希望頒獎典禮大家聽到這首歌時都能很嗨，聽完後也能接收到歌曲想要傳達的訊息，努力把夢做大。

此次特別邀請大支為他的金鐘這段表演寫歌，他表示跟製作團隊來來往往的討論，花了一個多月時間，為金鐘量身打造歌曲，這次擔任壓軸演出，是他第一次進國父紀念館表演，也是在三金典禮頭一次表演，但大支卻不緊張，因為疫情關係已半年沒有公開演出，所以為了金鐘特別開始參加小的活動演唱，提前為金鐘演出暖身。近期除了練歌外，也加強健身，體態維持的非常好，他特別表示預計在年底會推出新專輯。

(中時 )