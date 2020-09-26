台北市長柯文哲訪永建國小綠建築設施。（張薷攝）

行政院長蘇貞昌已宣布全國國中小學兩年內班班有冷氣，台北市長柯文哲26日訪永建國小，大讚綠建築設施外，柯忍不住酸南部學校班班裝冷氣，常出現跳電與沒錢繳電費的狀況，強調裝冷氣是最後手段，應提高綠覆蓋等具體設施，達到買綠意買溫度的目標。

柯文哲表示，一開始議會要每班裝冷氣，其實裝冷氣是最後手段，綠建築才是真的，「買溫度不是買冷氣」，北市有236學校未來15年70％要改建，應採用更高綠建築節能減碳標準。

柯文哲強調，校園環境不是只有買冷氣幾，改善綠建築比較重要，他去南部的一些縣市，學校因為一個命令通通買冷氣，但冷氣一開就跳電，還有更慘的小班沒錢繳電費，「不要說哪個縣」，全校買冷氣，結果跳電又沒錢繳不起，冷氣應是最後手段，綠建築才是優先。

柯文哲指出，應拜訪前台北市長黃大洲，應做可做的政策就是增進「校園植栽覆蓋」，打造綠牆等，那冷氣銷量一定下降，黃大洲認為，整個台北市水泥塊太多，綠植栽有效減少城市pm2.5，並要求副秘書長簡哲去拜訪黃大洲，看如何施作可以提供學校綠植栽。

針對太陽能光電，柯文哲表示，議會曾質疑為何要買貴的光電？既然標案出去，就原標案擴張就好，「議員在問我也覺得怪怪」。對此，曾燦金表示，之前是產業局主導，現在回歸教育局，但柯認為，光電收購價格不一，北市公有房舍光電應有統一標準，不能產業局、教育局不一樣。

永建國小主要是透過「太陽能光電板」、「校舍遮陽改善」、「校園灑水噴霧」、「綠屋頂」及「小田園」等方式來營造健康永續的校園環境，校內打造人工棲地「馬明潭生態園區」，提高綠覆蓋等具體設施，而市府還特别將學校環境教育中心設置於此，作為台北市遊學與推動環境教育的基地，成為節能減碳的指標學校。

(中時 )