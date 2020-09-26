台南市永康區有3大工業區，外籍移工人口約1萬2000多名，台南市政府警察局永康分局鹽行派出所員警林致融，因積極查緝永康區涉嫌不法的外籍移工，1年來培養出敏銳觀察力，同時還自學簡易越南語、泰語，行方不明的外籍移工都難逃其法眼，光是9月就已查獲並移送12件、12人，透過自主學習維持治安。

今年24歲的員警林致融，畢業近2年來，因轄區特性關係，常處理涉外案件，並與外籍移工接觸，透過仲介與移工的對談中，利用機會勤學基本盤查用語，並細心觀察，培養敏銳度，巡邏途中透過眼神、舉止，就能猜測該移工是否為行方不明或從事不法事宜。而盤查中，也以其母語與移工交談，讓移工卸下心防，避免不必要的誤會，減少衝突。

永康分局表示，外籍移工朋友為了生活來台工作，其實大部分都很守秩序，大都是交通違規問題，再加上酒駕修法，酒後騎乘電動車會涉嫌公共危險，讓多以電動車為交通工具的移工們，因此觸法。另，也有零星移工染毒，永康分局將持續辦理相關宣導活動，使外籍移工朋友重視交通安全及自身健康。

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(中時 )