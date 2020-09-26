立法院長游錫堃於26日上午到基隆參加「民主台灣自信前行」國慶晚會記者會，現場被問到民進黨內很多人鼓勵市長林右昌選台北市長，他是否會鼓勵參選，游錫堃表示，自己也有私下詢問林市長，但他仍回應自己要將市政繼續做好，不去多想，而游錫堃指出，任何人如果表現好，一定會贏得人民的信賴，他以後要為人民做什麼事情，大家都會支持。

林右昌近年在民進黨內人氣大漲，日前台北市議員許淑華到基隆參加活動時，曾直言自己會向黨中央建議，邀林右昌參選台北市長，而游錫堃在國慶晚會記者會致詞時，狂讚林右昌為傑出的市長，他受訪指出，林右昌的表現不必他講，所有的民意調查機構、雜誌評比都可以看的到，林右昌的施政表現都相當良好，而且民調的支持度都很高，從就職以來的這6年，整個基隆脫胎換骨，並在各方面包括文創、觀光等基礎建設都有很好的表現，也讓在地市民讚不絕口。

游錫堃表示，至於林右昌未來怎麼樣，現在講還太早，因為自己現在是立法院長的身分，不希望牽涉到黨派，更不好介入太多的政治，但他強調，任何人只要表現的好，一定會贏得人民的信賴，大家都會願意支持；而前文化部長鄭麗君2日前往基隆參與古蹟對談時，也曾提及林右昌在治理城市時，替城市尋得未來發展方向，堪稱典範，並稱林右昌「不管未來做什麼職位，一定都可以做好」，也因此引起眾人一番聯想。

(中時 )