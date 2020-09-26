鴻海（2317）25日舉辦「董事長開放日」活動，董事長劉揚偉表示，集團未來將越來越開放，讓外界了解集團真實樣貌，並透露正針對中國大陸員工晉升制度規範進行調整，預計年底前公布，讓晉升準則更加透明，同時亦將持續改善員工住宿環境。

劉揚偉25日透過視訊連線方式，與中國大陸龍華、觀瀾、鄭州、成都、太原、煙台、武漢、昆山、重慶、嘉善等10個園區的近900名員工，暢談集團營運現狀，並針對員工現場隨機提問議題一一解答並深入探討。

針對員工提到晉升管道問題，劉揚偉表示，由於集團規模較大、員工數量相對較多，不少員工對如何晉升、晉升流程等可能不是十分清楚，集團已經注意到這個問題，正針對員工晉升作業辦法進行調整，預計年底前公布，盼讓中階員工的晉升管道更順暢透明。

同時，員工也提及，未來廠區是否能舉辦一些「家屬開放日」活動，讓家屬能了解廠區狀況。對此，劉揚偉表示集團只會越來越開放，早在去年9月便在龍華園區試辦一段時間的「開放富士康」活動，目的就是希望能讓外界瞭解集團的真實樣貌。

劉揚偉指出，在去年的「開放富士康」活動中，有875名員工家屬親友及海內外高校、中學師生來到龍華園區，近距離感受員工工作及生活狀態，並取得超過95％來訪人員的滿意度認可。後續待新冠肺炎疫情結束之後，相關活動會持續推廣至其他園區。

針對員工反映的園區生活環境改善問題，劉揚偉表示，員工住宿環境改善是近期加強重點，包括宿舍區硬體改造及服務提升。目前龍華園區正進行部分宿舍區試點改善，待試點成功後會進行大規模推廣。

對於員工提及的學歷提升及教育訓練問題，劉揚偉表示，集團鼓勵員工持續學習，富士康大學將針對員工需求及各單位狀況，規畫員工教育訓練及學習課程，相關部門後續將研擬員工學習及自我提升激勵政策，期望所有員工都能在工作中有所得、學習後有成長。

(時報資訊)