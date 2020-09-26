湖人西區決賽G4打敗金塊，暫時解除危機。之前第3戰輸球，詹姆斯(LeBron James)表示「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)非常不爽，大家都不敢接近他。雖然戴維斯的濃眉連成一字難以顯露表情，詹姆斯說隊友還是有辦法從眉毛看出戴維斯的心境變化。

詹姆斯說：「看他的眉毛高度可以知道。如果眉毛是非常低，你就明白不要去跟他說話。如果是高一點，表示他還會願意跟你說話。昨天(G3)輸球之後，他的眉毛非常低，我們沒人去找他說話，我們已經知道他的心情。」

「低眉哥」果然非常憤怒，他第4戰一上場就連得10分，包辦全隊的前10分，幾乎沒搶籃板而拚命進攻。全場投15中10，罰球14中13，砍下34分。另一個原因是「魔獸」霍華(Dwight Howard)獲得重用，今年首度在季後賽先發，上場22分鐘抓下11個籃板(6個進攻籃板, 跟金塊全隊一樣多)，讓戴維斯可以專注攻擊。

此外詹姆斯也無法打太久，他今年季後賽除了首戰再也沒有上場超過40分鐘。即使西決第2戰開始較為艱困，他也被限制在38分鐘。湖人若無詹姆斯，平均每100次進攻會少得15.6分，這時只能靠一眉哥和隊友盡力補上。

(中時新聞網)