曾是遠東航空空服員的「宣宣」方宣凝，擁有浪漫的長髮和白皙皮膚，而且有張像許瑋甯的明星臉，她最近擔任動靜樂團的MV女主角，外界開始注意到這位新臉孔，社群平台的火辣照也被翻出。

動靜樂團神隱15年回歸歌壇，他們把成名曲《相信未來》改編成《新相信未來》，並邀請自家藝人「眼鏡俠」樂團主唱阿古（古皓宇）、「宣宣」方宣凝擔任MV男女主角，方宣凝原本是愛彈琴唱歌的空服員，曾在金門的餐廳駐唱，被挖掘後出道，螢幕處女秀獻給動靜樂團，心情既緊張又興奮，顧不得自己在雨中淋得全身濕透，當起毛巾小妹，一一幫忙濕身的團員遞毛巾。

古皓宇、方宣凝是MV男女主角。（圖／動靜音樂提供）

方宣凝由於有張神似許瑋甯的臉孔，擔任空服員時期，常常被乘客認錯；她不只有天使般的美貌，私底下也常PO出各式網美照，秀出胸前事業線和修長美腿，讓網友看了眼睛狂吃冰淇淋，直呼：「戀愛了」、「真的超正」、「身材好好啦」。

2005年推出《相信未來》的動靜樂團曾紅極一時，卻突然消聲匿跡，主唱小無笑說因為「我太有錢了」，當時他從事房地產生意，常為工作應酬熬夜，有次自東南亞出差返台後大病一場，才發現白血球9萬多，是血癌一期，他使用標靶藥物第1周就暴瘦10公斤，治療2年多才抗癌成功。如今身家超過5億的小無說，遇上遊戲公司「伊凡達」總經理陳威瀚想要找《相信未來》這首歌，所以找回「動靜樂團」原班人馬重新詮釋推出《新相信未來》，作為經典手遊「君臨天下」主題曲。

(中時新聞網)