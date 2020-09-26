教育部擬修法大學教師升等審查制，並表明有權指定代審機構，遭台灣大學系統三校校長重砲批評，仍無意撤除，引起高教圈憤怒。有大學校長近日再度批評，「是非常錯誤的想法」，現在老師擔任學術期刊審查成員也都要報備，被認為是兼職，「凡事都要報備，把我們當賊一樣！」

台大校長管中閔、台師大校長吳正己與台科大校長廖慶榮，近日聯名投書媒體，重批教育部指定代審機構，無視大學自主，引起大學校長們跳腳。一名公立大學校長直說，教育部長潘文忠沒在大學任職過，完全不懂高等教育，卻什麼都要管，讓大學校長們深感無所適從，更氣憤不已。

該名校長提到，如今教授連擔任學術期刊審查成員、編輯，或是去參加學會、研究單位會議，可能會被推選為理監事或相關成員，事前也都必須先告知教育部，即在於教職以外的職務，不分青紅皂白，現在都被教育部認定為兼職，「把我們當賊一樣」。

至於教育部挨轟擬修法教授升等審查機制，該名校長說，各校都有教師評鑑制度，評鑑不過的老師，理應被淘汰，現在教育部又要強勢管控，讓學校無法淘汰老師，再加上公立大學老師就是公務員，「萬年教師一待就是一輩子」，不滿被辭退的資深教師更是只要到教育部抗議或提告，老師都會告贏，導致年輕教師難獲得教職，「真不知如何是好」。

東吳大學校長潘維大說，教育部接觸到的是教授升等問題個案，卻以通案方式來全面性修法管理，「車禍每天都在發生，卻要求全部的人都不能開車，教育部的做法就是這樣，態度作法都有問題，是非常錯誤的想法」。

潘維大指出，大學對於校內教授升等，本就擁有主導權，而教師升等主要在教學、研究、服務與輔導共四大面向來評估，只要符合條件，就可以升等，外審則只有審查學術表現，「教育部怎麼可以只看學術表現，否定其他部分」。

這起研擬修法經媒體報導後，引起高教圈反彈，大學校長們多無法接受，潘維大說，「教育部不只違反大學自主，更已違憲」，即使抨擊不斷，教育部卻仍無意撤銷修法計畫，他重批：「現在的教育部沒有知識分子的風骨，沒有專業知識，根本就是立法院民進黨團幕僚單位」。

(旺報 )