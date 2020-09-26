PCB鑽針廠—尖點(8021)執行聚焦收歛有成，且公司搶攻5G新應用有成，業績自第3季重回成長軌道，尖點管理中心總經理林若萍表示，由於5G、車用及手機客戶訂單狀況不錯，今年第3季營收可望逐月成長，第4季可望比第3季好，毛利率將優於上半年，明年業績也會比今年好。

尖點自2019年開始，執行聚焦收斂策略，雖然今年營收呈現年減，但在經營獲利提升上已看到明顯成效，第2季合併毛利率已由去年同期的26.3%上升至30.4%；費用率部份亦在公司力行嚴格管控的政策執行下，第2季費用率亦由去年同期的18.2%下降至16.6%。在毛利率及營利率雙雙成長帶動下，第2季及上半年營業利益分別年增25.9%及39.9%。

5G相關應用激增，PCB廠產品升級，帶動尖點5G系列鑽針產品出貨穩定放量，尖點預估，5G系列鑽針產品佔營收比重可望達10%，5G系列產品亦成為尖點業績成長新推手。

受惠於5G及ABF等客戶訂單強勁，且車用及手機需求增加，尖點業績自第3季重回成長軌道，8月合併營收為2.65億元，較上月成長1.8%，年成長4.9%，累計前8月合併營收為18.59億元，年減4.2%。

由於客戶訂單強勁，尖點持續進行製程去瓶頸化，今年已增加約10%的產能，尖點也在台灣樹林廠區增設鍍膜產線，以因應客戶需求。

隨著旺季來臨，目前鑽針產能利用率維持85%至90%間，鑽孔約80%，刀具稼動率亦拉升至50%左右，林若萍表示，依過往經驗，第3季營收有機會逐月成長，可望較上季及去年同期成長，目前減虧效益已呈現於獲利表現上，由於毛利率提升，獲利可望同步成長。

展望第4季，林若萍表示，5G、車用及手機客戶訂單狀況不錯，第4季業績可望比第3季好，下半年毛利率也會比上半年好，明年業績亦會比今年好。

(時報資訊)