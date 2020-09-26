教育部擬修法大學教師升等等審查機制，並表明有權指定代審機構，引起高教圈強力反彈。學者批評，教育部所作所為淪荒腔走板，不只強勢管理大學，包含卡陸生返台、國中小選讀同志繪本、大幅刪除中國史等作為，根本被政治因素考量沖昏頭，教長潘文忠更是沒視野，所以只能政治選邊站，政策隨意識形態、民意風向飄，專業完全不見。

世新大學社會心理學系副教授詹昭能表示，就教育部擬修法大學教師升等制來談，大學本來就是自治學術機構，教育部卻什麼都要管，教授所有兼職都要掌握，「把大學教授當中小學生來看待，把大學當成教育部附屬機構，教育部這種心態，好比性平運動常提到的父權霸權立場，改不過來」。

詹昭能也說，現在是講究突破創新的時代，對大學來說，講究學術自由，展現充分自主性，才能讓學術研究展現創意，教育部卻牴觸大學自主精神，凡事都要管，包山包海，把創意都管的死死的，讓大學很難發揮理想，也失去找到創新突破的可能性。

詹昭能說，教育部之所以強勢訂立教師外審制度，在於教育部掌控經費，「你沒有按照我的方式，就扣除你的各項專案計畫等經費補助」，大學被掐住喉嚨，只能聽從指令，所以很少大學會抗議，如此便導致我國大學術研究創意性被嚴重限縮，高教競爭力也被嚴重箝制。

詹昭能也說，教育部人力有限，要完全掌控大學是不可能的任務，近年來因此鼓吹大學法人化的聲浪不斷，讓大學能夠比照上市上櫃公司，獨立透明運作，如此教育部只要管理大學的人事與財務即可，學校經營好壞，自有公評，還是建議高教鬆綁，教育部沒有本事管大學，也不需要承擔社會壓力。

教育部除了擬修法大學教師審查制度，引起高教圈批評，包含卡陸生返台、國中小選讀同志繪本、大幅刪除中國史等作為，更是抨擊不斷。詹昭能說，教育部長潘文忠沒有視野與胸襟，所以只能政治選邊站，所有教育政策都隨著民意風向、意識形態飄，簡直被政治沖昏頭，完全喪失教育專業。

(旺報 )