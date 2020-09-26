統一發票7、8月於昨天開獎，基隆麥金路202號的清心福全基隆麥金店幸運開出特別獎1000萬元，而茶飲店翁姓店長26日指出，統一發票特別獎1000萬元幸運得主是8月22日上門購買，至於買甚麼飲料消費多少錢，他記不清楚了。

基隆市1、2月統一發票開獎，基隆開出特別獎1000萬元，這名幸運兒2月14日到麥金路星巴克咖啡店，僅花了100元買了杯英式紅茶，就幸運抱走1000萬元獎金。

鶯歌里長何進守指出，安樂區麥金路實在是福地，才相隔半年，財神爺再度眷顧基隆，星巴克咖啡店與清心福全兩間店才相隔不到300公尺，就各自誕生1位千萬元的統一發票得主，他說，恭喜買飲料中千萬元獎金的幸運得主，也希望幸運得主，能將喜悅分享給社會需要照顧的弱勢族群。

翁店長指出，自己因接到員工家人打電話來抱怨，該名員工家人說，他來店內買茶飲，統一發票7-8月特別獎13362795八個數字，只有千位數的數字不相同，與千萬富翁失之交臂，他一聽之下趕快回去查，果然證實店裡有開出千萬元特別獎，他更指出，最近店門口老是有狗兒路過大便，原來真的是把象徵黃金的好運放在店內。

對此，北區國稅局基隆分局提醒還未核對發票是否中獎的民眾，請快找出統一發票，可能就是1000萬的幸運得主，開始領獎時記得去領獎，以免錯失財神爺上門的良機。

(中時 )