鬼鬼吳映潔從節目黑澀會妹妹出道，給人鬼靈精怪的可愛的形象，一直以來都人氣不減，甚至還到韓國去發展，卻也因此下定決心甩肉，由於韓國演藝圈要求嚴格，為了抓住機會，鬼鬼從大家熟悉的肉肉體型，瘦成身材緊實的性感美女，竟然甩掉了11公斤。
鬼鬼公開她的減肥法，透露自己連喝水都會胖，體質很容易水腫，因此她會特別避免會讓自己水腫的食物，也會定期看中醫調理，提升代謝循環，開始調理後，水腫狀況不但改善很多，皮膚也變得更好，不會常常冒痘。
至於運動，鬼鬼選擇她最愛的空中瑜伽，她在做瑜伽時能夠完全放鬆，且這其實是很困難的運動，可以訓練不同肌群，幫助全身燃燒脂肪，讓身體的曲線更美，如果平常有時間的話，鬼鬼也會去做有氧運動，提升新陳代謝的速度。
鬼鬼也強調，減肥千萬不能節食，這會讓心情憂鬱，瘦身效果也會變差，「若你心情變好了才會瘦得更快！」但由於鬼鬼是吃貨，因此她選擇戒糖，不吃甜點也不碰高糖度飲料，就是怕糖分會變成脂肪推積在體內，最後最重要的，當然還是堅持不懈的努力。
(中時新聞網)
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