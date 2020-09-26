針對美國商務部禁止抖音(TikTok)在蘋果和谷歌商店的App下載，美國聯邦法院將在周日舉行聽證會。

美商務部原訂20日針對微信和抖音行使禁止行政命令，因抖音交易的部分正面進展，在上周已將行政命令延至27日晚間11時59分生效。

而抖音母公司字節跳動向法院尋求暫緩實施。法院要求商務部在25日下午前決定是否延緩行政命令。商務部稱已提出反對文件。

聯邦法院則決定於27日上午舉行聽證會，決定是否同意抖音要求，對商務部行政命令發出初步禁令，阻止生效。

美國華盛頓地區法官尼科斯(Nichols)將在周日上午9點30分就初步禁止的要求舉行聽證會。另外賓州一法院亦正考慮發出初步禁令，因三名抖音用戶在上周提出訴訟，認為禁令讓其失去聽眾。加州法院在本月20日曾針對微信發出初布禁令，阻止對微信App的禁令生效；商務部則要求法官懸置上訴和允許禁令生效。

(時報資訊)