第55屆電視金鐘獎將在今（26日）晚於台北國父紀念館盛大舉行，女星柯佳嬿入圍最佳女主角獎，奪本屆視后呼聲甚高，連目前同劇演母女的「時尚辣嬤」比莉都力挺，曬出兩人「母女同框照」灌注念力，意外洩68歲模樣，讓人為之驚艷。

出道逾40年的比莉，以唱跳風格聞名，加上穿搭偏歐美大膽，被認為是台灣歌壇的時尚先驅者，而一向給人活力健康印象的她，2007年被診斷出小腸有淋巴惡性腫瘤，坦言感到天崩地裂，多虧兒女加油打氣，至2012年才宣布抗癌成功，大病之後比莉退居幕後，擔任兒子周湯豪的經紀人，多數時間邊靜養邊陪他跑通告。

而比莉睽違了10年回歸螢光幕前，接演新戲《媽，別鬧了！》，跟賈靜雯、柯佳嬿演母女檔，而柯佳嬿入圍本屆金鐘視后，比莉日前特地貼出跟2個「女兒」的同框照，直呼：「誰家女兒這麽美麗、聰明，其母必有其女，哈哈先祝福妳、恭喜妳」，幽默立挺柯佳嬿奪金鐘。

比莉跟賈靜雯的合照中，她選穿橘色寬鬆上衣，襯出朝氣以及白皙膚色，而與柯佳嬿的合照裡，她則大秀好身材，穿上大露肩粉色上衣，露出整條白皙手臂，看起來纖瘦白皙，比莉對這張「大尺度裸露照」感到害羞，稍微打了馬賽克，但難掩性感姿色，被盛讚越活越年輕，根本不像68歲的歐巴桑。

(中時新聞網)