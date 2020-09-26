衛福部心理及口腔健康司簡任技正陳少卿（右四）等人26日參觀南科生醫園區展示的牙醫器材。（林瑞益攝）

金屬中心26日邀請衛福部與全國牙科公、協、學會參訪南科園區，了解台灣牙材產業的技術與量能。岡山螺絲產業舉世聞名，南科管理局透露，鴻君、全球安聯、台灣植體等5家公司生產醫用螺絲產品，讓產業升級。

這5家公司包含鴻君科技、全球安聯、台灣植體、皇亮生醫、京遠公司，業部包含人工牙根專業設計研發製造廠、骨釘、骨板等醫療器材製品製造業，以及研製人工牙根系統與手術導引系統等。

金屬中心26日表示，南科生醫聚落涵蓋了牙科、骨科、醫療美容、檢驗試劑、醫用金屬與智慧醫材等領域廠商，目前整個南科園區已經有80家生醫廠商進駐，廠區幾乎快滿了。

其中包含36家廠商位於台南園區、44家座落於高雄園區，牙科、骨科植入物有24家。2019年總營業額為12.57億元，相較於2018年總營業額為10.49億元，成長19.35％。這顯示台灣在醫療技術上的進步，同時帶動牙科相關產業的發展。

衛福部心理及口腔健康司簡任技正陳少卿說，希望把人才培訓與產業推廣鏈結在一起，心口司在口腔醫療產業新南向計畫已經深耕了3年，包含特殊需求人才培訓、口腔醫事人才培訓，以及推動國產高階牙材產業鏈結。

金屬中心表示，衛福部的新南向政策，促進我國牙醫全聯會與馬來西亞大學、越南牙醫師公會、菲律賓牙醫師公會，以及越南大醫醫院簽訂醫衛合作備忘錄；並辦理拓展國產牙材產品於馬來西亞、越南等4場口腔專業加值服務。

(中時 )