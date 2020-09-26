康雅慧榮獲「努力不懈獎」，她期許自己能在堅持下一個15年。（許哲瑗攝）

從事社工僅1年多的楊雅淇榮獲「新秀獎」，她說，看見個案家庭轉變，讓她相信服務生命是很有意義的事情。（許哲瑗攝）

新北市第十屆閃亮社工表揚典禮今日登場，新北市長侯友宜頒獎予59名社工；40歲康雅慧投身社工行列28年載，照顧過無數受虐童與家暴童，曾有一位安置3次都被退回的男童，在她陪伴下慢慢走出陰霾，露出久違的笑容，半年後被安置到適合家庭，康雅慧今榮獲「努力不懈獎」，她謙虛的說，希望能再堅持下一個15年！

新北市共700名公部門社工、680名民間社工，侯友宜今逐一頒發給獲獎的59名社工，包括努力不懈獎、耕耘獎、火力十足獎等；侯致詞表示，社工工作風險不亞於刑警，且大多是女生，往往得獨自面對各式各樣的家庭，照顧著新北市社會角落，偉大情操令人動容，「其實不管什麼獎，都是『奉獻生命獎』」。

康雅慧在社工界服務18年，主要協助寄養孩童的安置工作，談及印象最深刻的個案，康雅慧心疼的說，有個國小男童過去被安置3次，3次都會退回來，初次見面時臉上面無表情，絲毫看不出喜怒哀樂，心房鎖的很深，照顧的前半年像是在唱「獨角戲」，後來陪著男童寫作業、吃甜點，取得信任成為朋友，也順利協助男童安置進親屬家。

康雅慧說，她照顧過無數個寄養孩童，很多人問他「會累嗎」、「想放棄嗎」，但她只要看到孩子在照顧和陪伴下，邁向陽光、找回笑容，她知道自己找到方向，期許能在堅持下一個15年；她也坦言這一路走來，家人總是支持她、鼓勵她，最她而言就是最珍貴的禮物。

另名榮獲「新秀獎」的楊雅淇從事社工僅1年多，曾接觸一名獨自撫養兒女的單親媽媽，不僅長期施用毒品且罹患思覺失調症狀，透過楊雅淇媒合補助及就醫資源後，媽媽成功戒毒，孩子也得到更好的照顧；楊雅淇說，看見個案家庭轉變，讓她相信服務生命是很有意義的事情。

(中時 )