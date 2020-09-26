為落實食安及確保食材來源標示，讓消費者有自由選擇食材來源的權利，台南市政府觀旅局以google地圖系統，將8月底起已獲得「國產豬（牛）使用標章」的近450家地方餐廳、小吃業及觀光旅遊相關業者資料，製成「台南：國產豬（牛）美食攻略地圖」，以餐廳、小吃、伴手禮、飯店（民宿）4大分類，在地圖上明顯標示店家申請的標章類型圖示，方便遊客按圖索驥。

觀旅局長郭貞慧表示，國產豬（牛）美食地圖「餐廳」類達116家，包含著名小吃周氏安平蝦捲、在地台／日式料理福樓餐廰、台菜美食新萬香餐廳與手路菜民雄海產餐廳、合菜敬義堂京宴餐廳及農漁特色料理龍門客棧餐廳。除此之外，知名東成醬油的幸福美食會館、擁有多年歷史的桃山日式餐廳、南科知名總理大餐廳及獨具特色的葉陶楊坊人文餐廳等。

而「小吃」類目前則共308家，包含古早味富貴食堂、凍伯古早味水冰和文創系的南方米造秈稻碗粿、月香阿嬤菱角粿、在地金冠台菜海鮮餐廳等。「伴手禮」類則有經典老品牌黑橋牌香腸博物館、傳承老味道的品腸祖傳手工香腸和年節最佳禮品萬有全手工金華火腿、30年老店鼎香珍香腸等。

「飯店（民宿）」類則包括體驗菁寮農村年代的無米樂荷蘭井湧泉民宿及擁有自然山水風光的台糖尖山埤江南度假村與烏山頭湖境度假會館、放鬆舒適的徠．歸仁飯店及南科贊美酒店等。

郭貞慧表示，網路地圖線上一看，就能清楚獲知分布區域，隨手一滑即可曉得附近國產美食店家訊息，輕鬆遊台南，安心享受各方美食。地圖網址：https：／／reurl.cc／LdN2e3

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