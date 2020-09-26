台灣5G開台將帶動AIoT及相關技術發展、創造新商機，高雄市政府經濟發展局26日聯手遠傳電信、西門子及工研院及多家國內外業者和研究單位，在高雄展覽館舉辦「5G飆速、高雄領航─技術創新與產業商機高峰論壇」，會中高雄市長陳其邁宣布成立「高雄5G智慧城」合作平台，邀請出席單位共同簽署MOU，攜手打造高雄成為5G先進智慧城市。

陳其邁表示，擔任行政院副院長期間，他完成兩件事，一個是AI大數據防疫，包含人工智慧、病毒資料庫、人臉辨識與GPS居家檢疫系統等，台灣防疫成功也跟科技密不可分，包括智慧醫療、精準醫療都將帶動相關產業發展，目前高醫、榮總也正研擬數位病毒中心，整合資訊提供更好的服務。

陳其邁指出，他做的第二件事就是將5G招標提早半年，超前部署搶入全球5G發展中段班。他強調，台灣目前各領域的5G硬體設備都在世界名列前茅，如何跨領域整合、跟時間賽跑搶得先機才是重點。因此特別遴選最懂產業的副市長羅達生，以及曾經在外商公司服務的經發局長廖泰翔進入團隊，市府將在亞洲新灣區打造端對端的實驗場域，歡迎業者現在投資高雄正是最好時機。

陳其邁還說，去年台灣被評選為世界四大新創國，足見台灣新創企業能量充足，但如何成功必須靠大帶小、母雞帶小雞。他更指出國發會將投入400億前瞻預算發展5G建設，市府將密切與中央合作，並與企業攜手提供最佳5G解決方案，快速整合取得先機。

遠傳電信總經理井琪指出，台灣5G網速在世界排名第三，也是全球前32個發展5G技術的國家，而高雄市更是擁有海、空雙港的巨大優勢，加上高雄市政府的團隊由上而下團結一致、充滿領導力，遠傳非常榮幸能參與高雄5G智慧城的建立。

井琪表示，遠傳不惜成本砸400多億投入5G開發，其大頻寬、低延遲特性，不論對產業轉型、社區開發都將解決許多瓶頸。例如遠傳去年與高醫合作，於台東縣大武鄉、海端鄉建立的5G遠距診療系統，就用科技解決了偏鄉醫療資源嚴重不足的缺口，相信未來高雄將後發先至，成為台灣先進的5G智慧城市。

西門子台灣區總裁Erdal Elver表示，工業5G將是產業5G化中發展最茁壯的一環，未來將更多與市府合作，導入西門子在5G工業、機械以及智慧城市方面的應用經驗，透過5G將加快AI等先進科技速度，提升工廠智慧製造效能。

26日論壇從5G產業化的角度，分享電信服務與企業專網（Private Network）對民生、產業的影響，並深入探討工業5G化的解決方案，以及智慧城市萬物聯網的佈署與願景等，探討5G技術如何藉由產業共創開發新商機。

會中邀請出席單位共同簽署MOU，並齊呼「Time For Kaohsiung」，宣示共同實踐「高雄5G智慧城」。期望未來加強與高雄在地企業合作，攜手加速推動工業數位轉型，邁向高效率、快速建置及彈性生產的智慧工業新世代。

(工商 )