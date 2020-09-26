新冠疫情衝擊全球，教育界也興起一陣數位風，亞洲自學領導品牌Snapask時課問宣布，加碼挹注台灣千萬美元(約3億新台幣)，資金將用於提升產品在地化，針對108課 綱導入一對一導師制度，並延伸線上課程主題至培養職場軟實力。Snapask時課問力拚2021年在台用戶成長破300%至百萬用戶，並將大舉招募台灣人才打造新一代教育生力軍，預計於2021年擴大至250人規模。

Snapask時課問自今年二月獲新一輪3500萬美元(約10億5000萬新台幣)資金挹注後，便專注於拓展東南亞市場、產品研發與在地化課程製作。本次在台增資3億資源，將強化Snapask時課問產品力，致力提供全方位的自學資源服務，以導師制度、高品質且多元主題線上課程，讓學生輕鬆利用數位工具培養自學能力。型浪潮，看好台灣自學科技市場發展潛力，亞洲自學領導品牌Snapask時課問宣布，加碼挹注台灣千萬美元(約3億新台幣)，資金將用於提升產品在地化，針對108課綱導入一對一導師制度，並延伸線上課程主題至培養職場軟實力。Snapask時課問力拚2021年在台用戶成長破300%至百萬用戶，同步釋出大舉招募生力軍訊息，預計在明年年底突破兩百人團隊。

Snapask時課問自2015年創立至今，已於港、台、星、馬、印、泰、日、韓等亞洲主要國家與地區提供即時解題服務，累積350萬名學生與35萬名線上家教。今年九月宣布進軍越南後，短短一個月內成長迅速、屢創佳績，目前已有近千位大學生申請成為導師，破萬名下載用戶。Snapask時課問看好自學科技市場發展，本次宣布再投三億台幣進台灣教育市場，打造完善的自學科技生態圈。

Snapask時課問創辦人暨執行長余佑謙表示，台灣占Snapask時課問亞洲市場中營收、付費會員之冠，此次增資就是看到台灣市場潛力，預計投注在產品、多元合作夥伴、人才招募，期望在2021年底達到台灣用戶成長至百萬、擴大營運團隊規模，打造台灣自學科技生態圈的目標。

(時報資訊)