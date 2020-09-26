愛普(6531)於證交所宣布最新重大訊息，全資子公司力積電子將處分Zentel Japan Corporation(力積日本)76%股權，交易總金額為美金2280萬元，交易對象為Eaglestream Technology Holdings(Hong Kong)Limited及力晶科技。

愛普表示，本次股權交易，買方係依據108年12月所簽訂力積日本24%股權出售合約中的特別約定條款執行剩餘股權購買，本次董事會授權由總經理議定交易合約及交割細節。若以109年第二季度經會計師核閱之股權淨值計算，本次股權交易產生處分利得約新台幣約451,322仟元，影響合併公司每股盈餘約6.13元，確切處分損益金額須待正式交割日之股權淨值核算後公告。

力積日本以標準型動態隨機存取記憶體產品線之銷售與研發為主要營運內容，股權交割後，愛普集團對力積日本不再擁有任何持股，力積日本亦不列入愛普合併申報之範圍，對於愛普合併營收將有相當程度的影響，惟標準型動態隨機存取記憶體屬毛利較低之產品，初步評估對未來獲利狀況衝擊有限。

愛普自108年初即正視自身營運上的困境而持續著手調整產品組合，以減緩記憶體產業波動所帶來之營運風險，並積極切入利潤較佳的客製化市場及矽智財授權，改善毛利率結構；今年起積極推動客製化產品研發及矽智財授權。矽智財，又稱IP，主要指以販售電路設計架構為主要業務的公司，智慧財產授權為主要收入來源；隨著全球半導體應用晶片設計日益複雜化與多樣化，矽智財漸受重視，國內包括愛普(6531)、創意(3443)、世芯-KY(3661)、力旺(3529)等，都屬於矽智財的公司。

愛普今年1~8月營收27.97億元，相較去年同期成長32.15%；今年上半年EPS為1.51元，大幅優於去年同期的每股虧損5.88元。其中AI Memory的3D架構已得到晶圓代工廠和多家客戶的支持，未來營運成長可期。

(時報資訊)