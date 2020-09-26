竹43線第2期2.3公里全線拓寬為15米，部分路段線形採截彎取直。（羅浚濱攝）

縣長楊文科推動十大交通建設之一的關西外環道，26日舉辦第二次地方說明會後，將提送交通部公路總局爭取補助經費。另外，北二高寶山交流道聯絡道竹43線第2期拓寬工程則熱鬧開工，預計2022年7月完工。

縣長楊文科指出，竹43線完工後不只帶來交通便利，更將帶來經濟效益，尢其是台積電在寶山鄉擴廠，將吸引許多人來此定居及就業，期待這條道路如期如質完工，帶動北埔、峨眉及寶山大隘三鄉經濟成長。

寶山鄉長邱坤桶說，期盼竹43線三峰路能繼續向前拓寬到峨眉，未來北二高寶山交流道通往台三線就能夠更順暢。

工務處說明，竹43線2期長2.3公里，部分路段線形採截彎取直，全線拓寬為15米，車道配置雙向3.5米快車道及3米慢車道，將能改善現有道路線形不佳等缺點，維護寶山和科學園區人車出入安全。

而爭議10多年、工程經費近30億的關西外環道，縣府在關西鎮公所召開第二次說明會，針對民眾要求減少土地徵收及避免拆遷意見，說明全線避開住宅區，將原規畫路寬從30米調整為18米，僅剩河川區內2棟違建鐵皮屋須拆除。

另外，縣府與台水公司協調後，將以架橋方式跨越取水口，經過附近宗祠路線的高架部分向西外移調整，降低景觀影響。

說明會後，縣府把修正意見納入期末報告做調整定稿，提送計畫至交通部公路總局申請經費補助，後辦理都市計畫變更、工程計畫設計及用地取得等事宜。

(中時 )